EEUU insta a sus ciudadanos a no viajar a Venezuela

Estados Unidos instó este martes a sus ciudadano a evitar viajar a Venezuela, país sumido en una profunda crisis, debido a distintos riesgos y la capacidad limitada de la legación estadounidense de asistirlos.

"No viajen a Venezuela debido al crimen, la agitación social, la pobre infraestructura de salud y los arrestos y detenciones arbitrarios de ciudadanos estadounidenses", señaló el Departamento de Estado.

#Venezuela Travel Advisory: Level 4 - Do not travel to Venezuela due to crime, civil unrest, poor health infrastructure, and arbitrary detention of US citizens. On Jan 24 the Department ordered departure of non-emergency US govt employees/family members. https://t.co/AWu3LxEjUC pic.twitter.com/Y06i1wUIT6