EEUU pide a dos miembros de misión cubana ante ONU que abandonen el país

Estados Unidos pidió este jueves a dos diplomáticos cubanos acreditados ante la ONU, a los que acusó de "actividades perjudiciales para los intereses nacionales", que abandonen el país, dijo en Twitter la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus.

"Después de que dos miembros de la misión diplomática de Cuba en la ONU participaran en actividades perjudiciales para los intereses nacionales de Estados Unidos, les pedimos que salgan de Estados Unidos", indicó la funcionaria.

After 2 members of Cuba’s UN mission engaged in activities harmful to U.S. national security, we asked them to leave the U.S. Members of Cuba’s UN mission are also restricted to stay in Manhattan. We take any & all attempts against the National Security of the U.S. seriously.