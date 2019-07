EEUU declara fugitivo por narcotráfico al vicepresidente económico venezolano

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) incluyó este miércoles entre los fugitivos más buscados al vicepresidente económico de Venezuela, Tarek El Aissami, al que acusa de narcotráfico internacional.

En su cuenta de Twitter, el ICE publicó la fotografía del El Aissami, quien desde junio de 2017 es vicepresidente económico y un año después fue asignado además al ministerio de Industrias y Producción Nacional, con la pregunta: "¿Ha visto a este fugitivo más buscado?".

La agencia estadounidense agrega en su web que El Aissami fue sancionado en febrero de 2017 por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. por desempeñar "un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos".

La información señaló que El Aissami "facilitó los envíos de narcóticos desde Venezuela", lo que incluía el control sobre los aviones que salían desde una base aérea de ese país y de las rutas de los estupefacientes a través de puertos.

Al anunciar las sanciones en 2017 a El Aissami, el Departamento del Tesoro aclaró que no era "una reacción" a su nombramiento como vicepresidente de Venezuela.

"Es el resultado de una investigación de años relacionada con el narcotráfico", explicó entonces un funcionario.

"Esto demuestra que el poder y la influencia no protegen a quienes se involucran en estas actividades ilícitas", afirmó John Smith, director interino de la OFAC, en ese entonces.

También en Twitter, Carlos Vecchio, representante del líder del Parlamento de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, ante el Gobierno de Estados Unidos, se refirió este miércoles al anuncio del ICE.

"Dijimos que vendrían más acciones contra el régimen. Hoy ICE difunde ficha de Tarek El Aissami como uno de los narcotraficantes más buscado por Estados Unidos", señaló Vecchio.

"La dictadura debe tener claro que vamos adelante con todo por restitución de justicia, libertad y democracia en Venezuela", agregó Vecchio, quien ha sido reconocido por Washington como el representante de ese país ante la Casa Blanca.

El Gobierno de Donald Trump ha reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela y ha endurecido su posición frente a la Administración de Nicolás Maduro, al anunciar una serie de sanciones contra funcionarios y personas de su círculo cercano.

#MostWantedWednesday Have you seen this #mostwanted #fugitive? He's wanted for international narcotics trafficking. https://t.co/mH0f1lVG0Q pic.twitter.com/cHmCEK5Vmt