EEUU reconoce pasaportes venezolanos vencidos

Estados Unidos anunció el viernes que reconocerá como válidos los pasaportes venezolanos por cinco años después de las fechas de vencimiento impresas.

El Departamento de Estado dijo que los pasaportes serán considerados vigentes para solicitudes de visa e ingreso a Estados Unidos, en reconocimiento a una decisión de la Asamblea Nacional venezolana, donde la oposición es mayoría.

El dirigente opositor Juan Guaidó firmó en fecha reciente un decreto que amplía la vigencia de los pasaportes venezolanos. Conseguir un nuevo pasaporte o ampliar su vigencia es un calvario para muchos venezolanos.

Muchos de los alrededor de 4 millones de venezolanos que han huido en los últimos años lo hicieron sin un pasaporte válido.

Estados Unidos es uno de varios países que reconocen ahora los pasaportes venezolanos vencidos. Estados Unidos y más de 50 naciones reconocen a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela.

Today, the National Assembly published a decree signed by Interim President Juan Guaido on May 21, to extend the validity of Venezuelan passports. The U.S. recognizes this extension of passport validity for visa issuance and other consular purposes. https://t.co/n1akMzlun1