EEUU sanciona a empresa estatal Cubametales por compras de crudo a Venezuela

El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció este miércoles la imposición de sanciones a la empresa estatal cubana Cubametales por su continuada importación de crudo venezolano y apoyo al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"Maduro se apoya en Cuba para mantenerse en el poder, comprando equipación militar y de inteligencia a cambio de petróleo", indicó Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en un comunicado.

"Las sanciones dañarán los intentos de Maduro de usar el petróleo venezolano como moneda de cambio para ayudar a que sus apoyos compren protección de Cuba y de otros actores extranjeros perversos", añadió.

Cubametales es responsable de garantizar el total de las importaciones y exportaciones de combustibles desde y hacia Cuba, según el Gobierno de EE.UU.

Treasury targets Cuban support for the illegitimate Venezuelan regime and further removes sanctions on a company that ended its involvement in Venezuelan oil shipments to Cuba https://t.co/HoXqqdsC0Z