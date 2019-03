EE.UU. sanciona a seis altos mandos de las fuerzas de seguridad de Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos impuso este jueves sanciones económicas a seis altos mandos de las fuerzas de seguridad de Venezuela, "próximos al ilegítimo expresidente Nicolás Maduro", a los que acusó de estar implicados en el bloqueo de la entrega de ayuda humanitaria.

"Estamos sancionando a miembros de las fuerzas de seguridad de Maduro en respuesta a su reprobable violencia, las trágicas muertes y la inadmisible quema de alimentos y medicinas destinados a los hambrientos y enfermos venezolanos", señaló el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Los sancionados son los generales Richard Jesús López Vargas, Jesús María Mantilla Oliveros, Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey y José Leonardo Norono Torres; el comisario jefe de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), José Miguel Domínguez Ramírez; y el director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Cristhiam Abelardo Morales Zambrano.

Como consecuencia de esta medida, quedan congelados los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe llevar a cabo transacciones financieras con ellos por parte de entidades de EE.UU.

Mnuchin denunció que el bloqueo de la ayuda humanitaria en la frontera por parte del Gobierno de Maduro supone "el último ejemplo" de cómo "su régimen ilegítimo" emplea los alimentos y los suministros a modo de arma para reforzar su control sobre los ciudadanos "vulnerables".

La nueva ronda de sanciones se produce después de que la tensión se disparara en Venezuela el pasado fin de semana por los enfrentamientos en la frontera con Colombia y Brasil, cuando opositores venezolanos trataron de introducir camiones con asistencia humanitaria internacional en el país, algo que fue impedido por las fuerzas gubernamentales.

Como consecuencia, hubo cuatro muertos y más de dos centenares de heridos.

Los enfrentamientos fueron especialmente virulentos en la ciudad venezolana de San Antonio, en el estado Táchira, que está conectada por puente con Cucutá, capital del departamento colombiano de Norte de Santander.

Tres de los mandos sancionados por EE.UU. este viernes, Norono Torres, Domínguez Ramires y Morales Zambrano, operan precisamente en el estado de Táchira.

