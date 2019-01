EEUU anuncia sanciones contra la petrolera estatal de Venezuela PDVSA

Estados Unidos impuso el lunes sanciones a la petrolera estatal venezolana, PDVSA, aumentando la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, desconocido por la oposición y por Washington, así como por buena parte de la comunidad internacional.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo sin embargo que la filial de PDVSA en Estados Unidos, Citgo, podrá continuar sus operaciones, siempre que sus ganancias se depositen en una cuenta bloqueada en Estados Unidos.

Treasury sanctions Venezuela’s state-owned oil company Petroleos de Venezuela, S.A (PdVSA) to intensify pressure on Maduro regime and regime insiders: https://t.co/CqOLxNShQl