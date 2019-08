EEUU busca sospechoso de terrorismo que reside en Brasil

Estados Unidos busca a un hombre de nacionalidad egipcia que reside en Brasil por sospecha de terrorismo, informaron este lunes autoridades brasileñas en un comunicado oficial.

Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia de Brasil dijeron en la nota que el gobierno estadounidense les comunicó que el ciudadano egipcio Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim, que se encuentra en Brasil desde 2018, está "en la lista de sospechosos de participar en terrorismo buscados por Estados Unidos para ser interrogado".

Minutos antes el Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó en Twitter que Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim es requerido "para ser interrogado por el FBI debido a su supuesto rol como operador y facilitador de Al Qaeda desde 2013 aproximadamente. Se encuentra en Brasil".

El tuit está acompañado de una ficha con varias fotos e informaciones personales del sospechoso.

El ejecutivo brasileño precisó en su comunicado que el ciudadano egipcio requerido entró a Brasil en 2018 "y obtuvo la autorización de residencia, encontrándose en situación migratoria regular".

"El gobierno brasileño está abierto a cooperar con las autoridades estadounidenses en lo que sea solicitado, en los términos legales, y sigue el caso", agrega el texto sin ofrecer más detalles del sospechoso ni de la investigación.

En paralelo, el ministerio de Justicia brasileño divulgó una ficha de Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim según la cual éste tiene 42 años y "estuvo, supuestamente, involucrado en la planificación de ataques contra Estados Unidos y sus intereses, y en la entrega de apoyo material para Al Qaeda desde 2013 aproximadamente".

Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim is wanted for questioning by the #FBI in connection with his alleged role as an Al Qaeda operative and facilitator since approximately 2013. He is located in Brazil: https://t.co/KIvmki9MAi pic.twitter.com/NHEQ26bQHP