Elon Musk tuitea foto de túnel para transporte en LA

El multimillonario Elon Musk tuiteó una fotografía del túnel que construye bajo un suburbio de Los Ángeles para poner a prueba un concepto para un sistema que transporte subterráneamente a las personas en sus autos particulares y no en vagones de tren.

El fundador de SpaceX y Tesla tuiteó el fin de semana que hasta el momento el túnel contaba con 152 metros (500 pies) y que en tres o cuatro meses será de 3,2 kilómetros (dos millas).

En agosto, la ciudad de Hawthorne otorgó una licencia para alrededor de 3,2 kilómetros, desde una propiedad de SpaceX debajo del aeropuerto municipal y calles de la ciudad, hasta un punto ubicado alrededor de kilómetro y medio (una milla) al este del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Musk también tuiteó que espera que en alrededor de un año el túnel se extienda desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles hasta el Valle de San Fernando, lo que requería de aprobación de gobiernos de otras ciudades.

Picture of The Boring Company LA tunnel taken yesterday pic.twitter.com/TfdVKyXFsJ