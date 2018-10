Embajador de la UE en Irak, intoxicado por agua contaminada en Basora

El embajador de la Unión Europea (UE) en Irak, Ramón Blecua, enfermó a causa de la contaminación del agua en Basora, un problema que causó decenas de miles de hospitalizaciones y fue objeto de violentas manifestaciones, anunció el diplomático el jueves.

Desde mediados de agosto, la población de Basora (sur) está confrontada a una escasez de agua potable. La que distribuyen las autoridades, contaminada por el agua del mar, es salada, y provocó la hospitalización de 90.000 personas, víctimas de intoxicaciones, según la Alta Comisión iraquí para los Derechos Humanos.

Ramón Blecua, que se encontraba de visita en Basora, también cayó enfermo, según indicó en Twitter.

"Enfermé esta mañana y tuve que cancelar varias reuniones. El médico de UNICEF [el Fondo de Naciones Unidas para la infancia] diagnosticó que la causa procedía de la contaminación del agua", señaló Blecua.

Thanks to all that have checked on my health . I did fell sick this morning and had to cancel several meetings. UNICEF doctor diagnosed the cause as water pollution. I did not intended to take my solidarity with the people of Basra that far, but certainly now share how you feel. pic.twitter.com/sVISaLzbGB