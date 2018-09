Embajadora de EEUU arenga a manifestantes anti Maduro frente a la ONU

"¡Continuaremos luchando por los venezolanos hasta que Maduro se vaya!", gritó megáfono en mano la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, a un centenar de venezolanos que manifestaban contra el presidente de su país este jueves frente a Naciones Unidas.

"Necesitamos que eleven sus voces, y les digo, la voz de Estados Unidos será fuerte", gritó a los manifestantes, que llevaban banderas venezolanas y carteles con leyendas como "SOS Venezuela" y "Crisis de refugiados en Venezuela".

"El presidente Trump está enojado" con el gobierno de Nicolás Maduro, afirmó. "El presidente Trump elevará su voz", aseguró.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles en la ONU que "todas las opciones" están abiertas con respecto a Venezuela, inclusive las más "fuertes", y aseguró que Maduro podría ser "rápidamente" derrocado si los militares de su país así se lo propusieran.

Maduro condenó por su lado en la Asamblea General de la ONU "la agresión permanente" de Washington, pero dijo a Trump que quería reunirse con él y estrecharle la mano.

Tras dos décadas de gobiernos chavistas, la economía venezolana está al borde del colapso: el país con mayores reservas petroleras probadas del mundo atraviesa una fuerte escasez de alimentos y medicinas que ha empujado al exilio a más de 2,3 millones de venezolanos en los últimos años.

Frente a la sede de Naciones Unidas, donde se celebra esta semana la mayor reunión diplomática del planeta, los manifestantes coreaban: "¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad!". También cantaron el himno venezolano.

"Aplaudimos la presencia de Nikki Haley. Hoy aplaudimos las palabras del presidente Trump y de cada uno de los mandatarios que rechazó a Nicolás Maduro", se congratuló Erick Rozo, uno de los líderes de la protesta, de 30 años.

"Por primera vez en 20 años el mundo está abriendo los ojos para reconocer la crisis que estamos padeciendo los venezolanos", afirmó.

Guimar Silva, de 32 años, dijo que espera que la ONU actúe "pronto".

"No podemos aguantar muchos años más en pobreza y hambre porque la gente se está muriendo, no hay medicinas, no hay comida y son los niños y las personas más adultas las que se ven más afectadas", señaló.