Empiezan las redadas contra inmigrantes en Nueva York

Una operación en todo Estados Unidos de redadas contra inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país ya empezó en la ciudad de Nueva York, declaró el alcalde Bill de Blasio.

Se suponía que el operativo a nivel nacional iba a comenzar el domingo, pero de Blasio tuiteó el sábado por la noche que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE) empezaron a actuar en la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, el ICE no logró capturar a ningún residente de la zona de Sunset Park en Brooklyn, ni de Harlem.

El operativo contra inmigrantes que tienen órdenes de deportación vigentes se realizará en al menos 10 ciudades.

Los activistas que defienden los derechos de los migrantes les han aconsejado cómo responder a la policía, como por ejemplo, no abrirle la puerta de sus casas a menos que los agentes muestren una orden firmada por un juez.

De Blasio ha advertido que su ciudad no cooperará con el ICE.

❗️ New Yorkers, YOU HAVE RIGHTS in an encounter with ICE.❗️



🔺 You do NOT have to speak to ICE.

🔺 You do NOT have to open the door for ICE.

🔺 You do NOT have to agree to meet anyone later.



Call 311 and say "ActionNYC" or visit https://t.co/0tkfwbqflh for more information. pic.twitter.com/LwBZGrKimF