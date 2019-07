Empresario brasileño se suicida frente a autoridades en evento sobre gas

El empresario brasileño Sadi Gitz se suicidó la mañana de este jueves durante un evento convocado para discutir sobre el sector gasífero en el estado de Sergipe, noreste de Brasil, y en el cual estaban el ministro de Minas y Energía y autoridades regionales.

Luego de escuchar las palabras del gobernador del estado, Belivaldo Chagas, en la apertura del evento, Gitz llamó de "mentiroso" a Chagas e inmediatamente se pegó un tiro frente a todos los presentes.

El foro "Nuevo escenario de la cadena de gas natural en Sergipe", realizado en un hotel de la ciudad de Aracaju, fue suspendido en seguida, informó la gobernación en nota pública.

El ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, estaba entre los participantes.

Gitz, de 70 años, era dueño de una fábrica de cerámica. Según informaciones de la prensa local, Cerámica Escurial enfrentaba dificultades económicas, en parte consecuencia del precio del gas, y estaba en recuperación judicial.

De acuerdo con informes de la prensa brasileña en mayo, Gitz responsabilizó al gobierno del estado por la paralización de las actividades de su empresa.

"El gobierno del estado de Sergipe lamenta lo ocurrido con el empresario Sadi Gitz, de Cerámica Escurial, que cometió suicidio durante el evento", publicó la gobernación en sus redes sociales.

Repercussão nacional, suicídio de empresário durante evento em Sergipe, com a presença do ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia) " Mais uma falha de seguranca "

Carlos Bolsonaro expressa preocupação com a segurança do pai, o presidente Jair Bolsonaro pic.twitter.com/vyaik5LGG0 — Jailton Santana (@JailtonSantana_) 4 de julio de 2019

O empresário Sadi Gitz, do setor de cerâmica, cometeu suicídio na manhã desta quinta-feira durante um evento com a presença do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), em Aracaju. #MaiaOportunista pic.twitter.com/MdRb9tQD4S — Insta: @lelloaraujo (@lelloaraujoo) 4 de julio de 2019