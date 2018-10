Encuentran en Chicago armas robadas en Tennessee

La mayoría de las casi 400 armas de fuego que fueron robadas de una instalación de la empresa de mensajería UPS en Tennessee han sido recuperadas en el área metropolitana de la ciudad de Chicago, informaron las autoridades federales el martes.

Las autoridades incautaron alrededor de 365 pistolas Ruger de calibre .22 y calibre .380 luego de que la policía atendió una llamada sobre actividad sospechosa en el suburbio de Midlothian, en el sur de Chicago, el domingo por la tarde _alrededor de 12 horas después de que las armas fueron robadas de una instalación de UPS en Memphis_, dijo un agente del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) en documentos entregados a la corte.

El ATF había dicho que las armas enviadas desde una fábrica de Ruger en Carolina del Norte habían sido robadas por dos hombres en un camión de la empresa U-Haul. El camión fue recuperado junto con las armas, puntualizó Michael Knight, portavoz del ATF.

Las autoridades encontraron el camión en el estacionamiento de una tienda en Midlothian e hicieron algunas preguntas a Roland Jackson, de 24 años, y Taveyan Turnbo, de 18, antes de que huyeran, se lee en documentos entregados a la corte.

Turnbo fue detenido horas más tarde y enfrenta cargos federales de posesión de armas de fuego robadas. Se tiene previsto que comparezca ante la corte el martes en Chicago. Los documentos señalaron que negó haber estado involucrado en el robo a la instalación de UPS.

En tanto, Jackson enfrenta cargos federales de ser un criminal convicto en posesión ilegal de armas de fuego. Seguía prófugo el martes, dijo el departamento.

El robo de casi 400 armas de fuego es uno de los más grandes que el AFT ha investigado, aseveró Knight.

Turnbo comentó a los investigadores que él y Jackson habían vendido por lo menos tres de las armas por un total de 400 dólares, de acuerdo con los documentos entregados a la corte.

UPS dijo que está cooperando con las autoridades.

El ATF había pedido al público que enviara cualquier información relacionada con el robo. Se ofreció una recompensa de 5.000 dólares por información que condujera al arresto y sentencia de los responsables.

