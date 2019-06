Encuentran muerto al youtuber Etika en Nueva York

El célebre youtuber estadounidense Desmond Amofah, más conocido como "Etika" y famoso por jugar y hacer críticas de juegos de Nintendo, fue hallado muerto el lunes en Nueva York, casi una semana después de su desaparición, informó el martes la policía.

Etika, de 29 años, tuvo una conversación telefónica el miércoles 19 de junio a las ocho de la noche y luego desapareció, precisó la policía de Nueva York, que había lanzado un anuncio público con su foto para hallar su paradero.

Un día antes de desaparecer, Amofah publicó un video de ocho minutos con pensamientos suicidas que inquietó a sus fans.

"Lamentamos informar que Desmond Amofah, alias Etika, ha sido hallado muerto", indicó la policía en su cuenta Twitter, sin más detalles.

En un comunicado posterior, la policía precisó que el cuerpo de Amofah fue rescatado del East River el lunes de tarde, cerca del South Street Seaport, en el sur de Manhattan, tras una llamada de emergencia de una persona que avistó el cuerpo flotando en las aguas del río.

"Un médico forense determinará la causa de muerte; la investigación continúa", precisó.

Etika publicaba desde hace años sus videos en YouTube y otras plataformas como Twitch, y tenía cientos de miles de seguidores en ellas y en Twitter e Instagram.

A veces hablaba de sus problemas mentales, como en el último video, titulado "Disculpas", que lo muestra caminando por las calles de Nueva York hablando de suicidio y diciendo que las redes sociales lo "consumieron".

El video fue luego eliminado por YouTube por violar las reglas de la plataforma, pero muchos lo retransmitieron.

We regret to inform that Desmond Amofah aka Etika has been found deceased. https://t.co/sedwZZxglw