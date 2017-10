635x357 Encuesta EEUU: Mayoría quiere combatir calentamiento global. SETH BORENSTEIN y EMILY SWANSON (Associated Press)

Los estadounidenses quieren que sus funcionarios locales hagan frente al calentamiento global ahora que el presidente Donald Trump ha retirado al país del acuerdo internacional sobre cambio climático.

Esto de acuerdo con una nueva encuesta realizada por The Associated Press, junto con Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos y el Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago.

La encuesta encontró que 57% de los estadounidenses dicen que están a favor de que sus gobiernos locales traten de reducir las emisiones de gas invernadero por su propia cuenta, mientras que el 10% está en contra. Cerca del 55% de los ciudadanos señalaron que sus gobiernos tanto locales como estatales deben trabajar más para hacer frente al calentamiento global, y el 10% indicó que deberían trabajar menos.

Muchos estadounidenses no están de acuerdo en que el presidente Trump saque a Estados Unidos del acuerdo de París del 2015, en el que cerca de 200 países han acordado imponerse cortes o límites para las emisiones de gases contaminantes. De aquellos que fueron encuestados, el 42% dijeron que se oponían a retirarse del acuerdo de París, mientras que 28% estaba de acuerdo y otro 28% no tenía una postura firme. Entre los demócratas el 64% quiere permanecer en el acuerdo de París y 17% no. Más republicanos están a favor de retirarse, 46%, que en quedarse, 22%.

Martha Oberman, una empresaria dueña de un negocio por internet de Texas que vende piezas de colección, calificó la decisión de Trump sobre retirarse del acuerdo de París “horrible y con poca visión”.

En general, 72% de los estadounidenses dicen que creen que el cambio climático está ocurriendo actualmente y 63% piensan que el ser humano es, en alguna parte, culpable. El 82% de los demócratas y el 43% de los republicanos dicen que creen que el hombre ha causado el cambio climático, pero no en una gran escala. La encuesta fue realizada antes de que una serie de huracanes azotara a Texas, Florida y Puerto Rico.

La encuesta de la AP y el Centro NORC de 1.038 adultos fue realizada del 17 al 21 de agosto y utilizó una muestra extraída de un panel basado en la probabilidad de NORC y AmeriSpeak que está diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para todos los encuestados es de más o menos 4,1 puntos porcentuales.