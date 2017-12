635x357 Enviarán bicis a damnificados de Puerto Rico. PAT EATON-ROBB (Associated Press)

El reverendo Héctor Otero empacó durante varias semanas cajas con agua embotellada, equipo médico y otros suministros para los damnificados por los huracanes en Puerto Rico.

Hace poco se dio cuenta de que los residentes de la isla también podrían usar otra cosa: bicicletas.

En septiembre, el huracán María dañó muchas carreteras y dejó a muchas personas varadas y sin transporte, especialmente en las zonas montañosas.

Otero, pastor de la Iglesia De Dios Pentecostal, en New Haven, se comunicó con Paul Hammer, miembro de la junta de la organización Bikes for Kids (Bicicletas para Niños), con sede en Connecticut.

Hammer habló con otras personas y comenzó a formar una coalición informal de organizaciones de bicicletas en el estado para trabajar en el problema.

Bikes for Kids, en Essex; BiCi Co., en Hartford; y la cooperativa Bradley Street Bicycle, en New Haven, hasta ahora han juntado y reparado unas 30 bicicletas para el proyecto.

Alrededor de la mitad de las bicicletas, mayormente bicis de montaña, serán enviadas a Puerto Rico en un contenedor la próxima semana junto con suministros, dijo Otero. Serán enviadas a pueblos ubicados en zonas montañosas como Comerío, Orocovis y Barranquitas, donde todavía es difícil que los vehículos motorizados circulen por carreteras dañadas.

"Esperamos que esto ayude a que la gente se movilice a su trabajo o sus escuelas", agregó.

Hammer dijo que las organizaciones planean seguir recolectando y reparando bicis para seguir enviándolas al territorio estadounidense.

Ellos también están trabajando en bicicletas para niños cuyas familias quedaron damnificadas por María que después salieron de la isla a Connecticut, donde hay una gran población puertorriqueña.

Esas bicis serán entregadas en la celebración de los Reyes Magos el 6 de enero en New Haven, evento organizado por la municipalidad y ARTE Inc., organización no lucrativa que promueve la educación, el arte y la cultura en la comunidad latina.

Hammer dijo que este proyecto ha contribuido a allanar el camino para lo que podría convertirse en un consorcio permanente, uniendo recursos de varias organizaciones que ya reciclan bicicletas en sus comunidades locales.

"Para ser un estado pequeño, tenemos abundantes programas comunitarios de bicis que hacen diferentes cosas, pero todas reciclan bicicletas", dijo Hammer. "Hay tantas bicis en áticos y sótanos, garajes y estaciones policiales... bicicletas abandonadas. Esta es una manera de renovarlas y dárselas a quienes lo necesitan".