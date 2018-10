Erdogan prohíbe a ministros turcos trabajar con consultorías extranjeras

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado hoy que ha instruido a todos los ministros de su Ejecutivo a rechazar contratar los servicios de consultorías extranjeras.

Desautorizó así el acuerdo, anunciado a finales del mes pasado por el propio ministro de Finanzas turcos, Berat Albayrak, de que la consultoría estadounidense McKinsey iba a evaluar trimestralmente el trabajo de los 16 ministerios turcos.

El acuerdo había sido criticado en los últimos días por la oposición, que denunció la aparente falta de confianza del Gobierno en sus propias instituciones.

"Nos intentan acorralar con las preguntas sobre una empresa de consultoría que ofrece sus servicios a cambio de unos honorarios. He dicho a todos los compañeros ministros que no acepten estos servicios de consultoría de ideas. No hace ninguna falta. Nosotros nos bastamos", dijo hoy Erdogan.

Desautorizó así a Albayrak, que además es yerno suyo, quien había defendido aún esta semana el acuerdo cerrado con McKinsey durante una visita a Estados Unidos, el mes pasado.

Albayrak defendió el trabajo con "varias empresas norteamericanas y europeas" en una entrevista en la cadena NTV, el pasado miércoles, y rechazó las críticas con las palabras: "Si no lo dicen por ignorancia, es por traición".

Turquía vive una crisis económica, agravada por el desplome de la lira desde agosto y por la desconfianza de los inversores, que dudan de la independencia del Banco Central y recelan de las intenciones de Erdogan de determinar las políticas económicas del país.