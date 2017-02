Esposa de Alejandro Toledo advierte a Kuczynski que no la haga hablar

La esposa del expresidente Alejandro Toledo advirtió hoy al actual mandatario de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que no la haga hablar porque ella sabe lo que hizo, después de que éste dijera sentir vergüenza por las acusaciones contra su marido por un soborno millonario de la constructora brasileña Odebrecht.

"Que vergüenza PPK (las iniciales de Kuczynski) tú que tantos negocios y lobbies has hecho!", escribió Elianne Karp, la esposa de Toledo, en su cuenta de Facebook.

"No me hagas hablar because I know what you did last time (porque sé lo que hiciste la última vez)!!!", agregó mezclando español e inglés.

Kuczynski, que fue primer ministro y titular de Economía durante el gobierno de Toledo (2001-2006), declaró hoy a W Radio de Colombia que estaba "muy dolido por estas noticias del expresidente Toledo, es una traición al pueblo peruano y es una traición a sus colegas que se esforzaron tanto en hacer un buen gobierno".

"Realmente yo creo que es muy lamentable esto, él debe ponerse a derecho y regresar al Perú y contestar lo que le va a preguntar la Fiscalía", añadió el mandatario, dado que el expresidente está en Francia desde finales de enero con Karp.

Kuczynski aclaró que si hubiera "percibido cualquier cosa (ilegal) no hubiéramos estado en el gobierno" de Toledo, al desechar que haya tenido conocimiento del pago de sobornos por la construcción de varios tramos de la carretera Interoceánica.

Karp, además, se quejó del registro que el fiscal Hamilton Castro hizo ayer en la casa que comparte con su esposo, tras lo cual se llevó cajas llenas de documentos y algo de dinero en efectivo encontrado en una caja fuerte también extraída del domicilio.

"Entraron como cuervos durante múltiples horas sin tener ninguna prueba de nada en las manos. Pueblo Peruano! Cuidado con lo que está pasando: se está acusando a un ciudadano sin pruebas, sin el beneficio de la inocencia previa", expresó Karp.

El exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata declaró al fiscal Castro que el intermediario de Toledo en el caso de los sobronos o coimas fue su exjefe de seguridad Avi Dan On y que inicialmente pidió 35 millones de dólares para obtener la licitación para construir los tramos 2 y 3 de la Interoceánica, según un documento judicial difundido por la prensa local.

Según Barata, Toledo participó en una reunión, en noviembre de 2004 en un hotel de Río de Janeiro, en la que se estableció que el pago del soborno sería depositado en tramos, entre 2006 y 2010, en cuentas de su amigo Josef Maiman en el extranjero.

El soborno se redujo a 20 millones de dólares porque el gobierno incumplió con modificar las bases del concurso de licitación que, igualmente, fue ganado por Odebrecht y otros socios en 2005.

Tras el allanamiento de su domicilio, se espera que en las próximas horas el fiscal solicite la detención de Alejandro Toledo por los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos.

En Perú Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.