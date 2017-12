Estación londinense de Euston ofrece almuerzo navideño para 200 "sin techo"

La céntrica estación londinense de ferrocarril de Euston se convirtió hoy en un festivo comedor para ofrecer un almuerzo de Navidad para unas 200 personas sin hogar.

El evento, aderezado con villancicos y música de piano, fue puesto en marcha gracias a la colaboración de la empresa Network Rail y varias organizaciones caritativas y voluntarios, que se encargaron de preparar la estación durante la noche para la ocasión y de servir el menú a los comensales.

El menú navideño consistió en cuatro platos, entre ellos el tradicional almuerzo de carne al horno, salmón ahumado, sopa y un postre navideño.

Los voluntarios sirvieron la comida a los indigentes, acomodados en decenas de mesas decoradas al estilo navideño, con manteles blancos y plantas.

La idea de organizar el evento partió de Steve Naybour, de Network Rail, que admitió hoy a los medios locales que proporcionar un almuerzo gratuito de Navidad a gente sin hogar ha sido un "privilegio".

"Con nosotros han colaborado 45 empresas y hemos contado con un gran respaldo de compañías que nos han cedido ropa térmica, calcetines, gorros, abrigos, sacos de dormir y pantalones", comentó.

Por su parte, Rebecca Sycamore, directora de desarrollo de la organización para los sin techo St Mungo, subrayó que "muchos voluntarios han cedido hoy su tiempo para asegurarse de que los comensales tiene una agradable bienvenida" y para lograr que "se sientan muy especiales".

"No tener hogar es realmente duro, pero en Navidad creo que todos podemos imaginar lo que sería no tener nada y comprender de verdad la importancia de celebrar eventos así", dijo.

