Estalla crisis en Senado mexicano en torno a pesquisas que tocan a Peña Nieto

635x357 Enrique Peña Nieto, presidente mexicano. . MARK STEVENSON (Associated Press)

Una crisis estalló en el Senado mexicano en torno al voto sobre la remoción del fiscal electoral cuando la oposición boicoteó la sesión del miércoles en protesta por una iniciativa que considera un intento de bloquear pesquisas que atañen al presidente Enrique Peña Nieto.

El presidente del Senado, Ernesto Cordero, levantó la sesión de este miércoles menos de un minuto después de haberla iniciado, tras ser informado de que solo había 45 senadores presentes.

"En virtud de que no se reúne el quórum legal (65), se levanta la sesión y se cita a la siguiente, el día de mañana jueves 26 de octubre a las once horas", dijo Cordero, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), en la oposición.

En el recinto legislativo había solamente 36 senadores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y tres de su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), además de seis legisladores de partidos opositores o independientes.

En la sesión se continuaría el debate de una iniciativa de la Junta de Coordinación Política del Senado, dominada por el PRI y el PVEM, que proponía una votación secreta para aceptar o revocar la remoción de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía nacional).

El debate se había iniciado este martes con los pronunciamientos en contra de la iniciativa por parte de senadores de oposición, algunos de los cuales tomaron la tribuna en rechazo a lo que consideraron una tentativa oficialista de imponer la destitución del fiscal para bloquear una investigación sobre posible financiamiento ilegal a la campaña electoral del hoy presidente Peña Nieto.

Después del cierre de la sesión de este miércoles, senadores de la oposición dijeron en conferencia de prensa que no permitirán que sea aprobada la iniciativa de la Junta de Coordinación Política.

La aprobación o revocación del Senado a la destitución de Nieto es urgente dado que, si transcurren diez días hábiles desde la remoción, anunciada el viernes, esta surtirá efecto. El plazo para revertir el despido del fiscal vence el 3 de noviembre.

Pero la urgencia es mayor si se considera que el 31 de octubre vence el plazo para que los senadores aprueben la Ley de Ingresos incluida en el proyecto de presupuesto para 2018 enviado por el Gobierno al Legislativo.

El senador Jesús Zambrano, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), advirtió que si el tema del exfiscal no se resuelve, existe el riesgo de que la Ley de Ingresos no sea votada a tiempo, y responsabilizó al PRI de haber provocado la crisis al pretender que no que se revise la remoción de Nieto.

A su vez, el senador independiente Alejandro Encinas, quien estuvo en la sesión de hoy, consideró absurdo posponer la discusión sobre el exfiscal, ya que ello "facilita que haya malos acuerdos en la solución de este asunto".

"Estamos ante una eventual crisis de constitucionalidad derivada de que se pueda acreditar el origen ilícito del actual Gobierno, que surgió de dinero proveniente de empresas y otro tipo de espacios", declaró.

La oposición afirma que la destitución del exfiscal es una tentativa del Gobierno para frenar las investigaciones de la Fepade sobre el presunto financiamiento ilegal de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña electoral de Peña Nieto, presidente desde 2012.

En una carta publicada este martes por el periódico Reforma, la Presidencia reconoció que Peña Nieto se reunió con directivos de Odebrecht entre 2010 y 2013, pero negó que el ahora mandatario recibiera de ellos recursos para su campaña.

Este miércoles, el exfiscal Nieto consideró en una entrevista a la cadena Televisa que su destitución está relacionada con declaraciones suyas publicadas la semana pasada por Reforma.

En la nota publicada por ese diario el 18 de octubre hay unos textuales de Nieto aludiendo a una carta del exdirector de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya "diciendo que quiere que haga un pronunciamiento público sobre su inocencia".

Lozoya fue coordinador de Vinculación Internacional en la campaña electoral de Peña Nieto y según informes publicados por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fue el conducto de las transferencias de recursos de Odebrecht.

En su entrevista a Televisa, Nieto negó haber divulgado a Reforma información sobre las pesquisas en torno al presunto financiamiento ilegal, motivo esgrimido para su despido, y aseguró que no recibió presiones de Lozoya para que se pronunciara sobre su inocencia, contradiciendo lo publicado por el diario.