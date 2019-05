Eurodiputado Leopoldo López será voz de derechos humanos de los venezolanos

El eurodiputado hispanovenezolano Leopoldo López, padre del opositor venezolano del mismo nombre, llevará al Parlamento Europeo (PE) la voz de todos los que sufren la violación de los derechos humanos en Venezuela y otros países de América, como Cuba y Nicaragua, según declaró este martes a EFE.

López resultó elegido como independiente en la lista del Partido Popular (conservador) en las elecciones europeas del domingo, y este miércoles viajará a Bruselas para reunirse con sus compañeros también eurodiputados, analizar la agenda política y estar preparados para retomar esfuerzos en cuanto tomen posesión.

Recordó que la cuestión venezolana es su "lucha" y que el PP le ofreció llevar la voz de Venezuela al PE.

"Me siento -explicó- como el personaje mitológico de Atlas, que cargaba el Mundo en sus hombros, con una responsabilidad inmensa en este momento, no solamente la responsabilidad de la voz y el reclamo de países como Venezuela, sino de todos los que sufran la lamentable situación de no respeto de los derechos humanos (...) Estaremos vigilantes".

Dijo que se preocupará por todos los países donde no se respeten, aunque matizó que es América la parte que mejor conoce.

Su hijo, Leopoldo López, cumplía una pena de casi 14 años de prisión en arresto domiciliario en Caracas, y permanece acogido como huésped por embajador español desde el 31 de abril, después de que el líder opositor Juan Guaidó -reconocido presidente interino de Venezuela por más de 50 países- lo liberara con un "indulto presidencial".

Su padre explicó que mantiene con él conversaciones "familiares", ente padre e hijo, y hablan también de cuestiones nacionales e internacionales, pues a su hijo le interesa comprender la política española.