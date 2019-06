Europol pide medidas contra ataques a cajeros automáticos

La agencia policial de la Unión Europea pidió el lunes medidas coordinadas en el continente para perseguir los ataques de bandas de delincuentes contra cajeros automáticos.

Los ataques físicos contra estas máquinas expendedoras de dinero subieron un 27% el año pasado, suponiendo daños económicos de 36 millones de euros (40 millones de dólares) en 21 países que reportaron a la Asociación Europea de Transacciones Seguras, según Europol.

La agencia, con sede en La Haya, instó a los operadores de cajeros a perseguir los ataques y sugirió que se deje menos efectivo en los dispositivos o hacer ese dinero rastreable en caso de robo. También pidió mejoras de seguridad que compliquen los robos, así como mejorar el intercambio de información sobre los delitos, lo que aumentaría el riesgo que corren los ladrones.

Europol pidió medidas “a nivel europeo” para impedir que la actuación en un país empuje a los delincuentes a países más vulnerables.

