Evangélicos protestan en Guatemala contra buque pro aborto

Un centenar de personas de la comunidad evangélica de Guatemala expresaron hoy su rechazo a una corriente invasora que intenta promocionar y declarar legal el aborto en un país conservador en el que éste es un tema tabú.

"Estamos aquí declarando nuestra postura ante la corriente proaborto que está tratando de invadir nuestro país y la corriente prodiversidad sexual", declaró a los periodistas Elvis Molina, pastor y asesor jurídico de la Coordinadora Evangélica Nacional.

Los manifestantes, alrededor de un centenar, se agolparon este sábado en la Plaza de la Constitución, enfrente al Palacio Nacional de la Cultura (una de las dependencias del Gobierno), para expresar su postura después de que el barco proabortista de la ONG holandesa Women on Waves llegara al país generando una polémica.

El pastor evangélico anunció que el próximo 9 de marzo habrá una "manifestación masiva", como la de hoy, en la que presentarán al Congreso un proyecto de ley, que fue consensuado con los diputados, para el "respeto a la vida" y que está basado en "principios éticos, morales, científicos, jurídicos y de derecho internacional" en el que se busca la defensa a la vida y al matrimonio heterosexual.

Con pancartas de "No al matrimonio entre personas del mismo sexo", "No al aborto, sí a la vida", "Con nuestros hijos no te metas" o "No al matrimonio 'omosexul'", los manifestantes clamaron por sus ideales y se defendieron de aquellos que los llaman rancios y anticuados: "No somos retrógradas. Estamos calificados y somos profesionales", rezaba otra.

Los organizadores, a parte de recoger ofrendas entre los asistentes, repartieron peticiones reclamando su firma y apoyo para el proyecto de ley "La Protección de la vida y la familia", en el que defienden a la unidad familiar "creada y diseñada por Dios".

La tripulación del "Barco abortista" de la ONG holandesa Women On Waves fue notificada para abandonar el país ayer, viernes, pero los miembros han presentado varios recursos de amparo y de exhibición personal para garantizar y libertad y bienestar, porque que niegan a salir.

La controversia por el arribo del navío, que puede proporcionar a las mujeres abortos médicos legales gratuitos hasta con 10 semanas de embarazo en aguas internacionales, provocó que el Ejército, acatando órdenes del presidente, Jimmy Morales, anunciara desde el principio que prohibiría su misión y generó además 4 querellas en contra de la embarcación.

Unas 6 personas -entre ellos dos hombres- estaban anoche dentro del yate, anclado en el muelle del Puerto San José -a dónde llegó la noche del miércoles-, con la prohibición de salir de la embarcación, mientras que el resto del personal llegó por tierra desde México y permanecía en las inmediaciones de la terminal.

El equipo médico del navío y los guatemaltecos que colaboran a título individual, informan a la mujer y proporcionan, en el caso de quererlo, una píldora para el aborto, y en unas cuatro horas la nave está de regreso en tierra.

A menos de que la vida de la madre esté en riesgo, el aborto está prohibido por ley en Guatemala, en tanto Morales está a favor de proteger "el derecho a la vida" de los niños desde su concepción.

En este contexto, se calcula que cada año se producen 65.000 abortos ilegales e inseguros en Guatemala y anualmente unas 21.600 mujeres son hospitalizadas con complicaciones por los abortos ilegales, la tercera causa de muerte materna en el país.