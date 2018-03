Exagente de la DEA admite haber robado efectivo y drogas

Un exmiembro de un equipo especial de la agencia antidrogas de Estados Unidos en Luisiana se declaró culpable de robar dinero en efectivo y drogas.

Johnny J. Domingue, también ex policía de la Tangipahoa Parish, se declaró culpable de los cargos federales el jueves, reportó el diario The Advocate of New Orleans.

Otros cuatro exmiembros del equipo especial de la DEA en Nueva Orleáns han sido acusados de hostigar a testigos, traficar con drogas y robar dinero durante redadas federales.

Domingue, de 28 años, lleva dos años detenido. Un testigo clave en la investigación ha implicado al menos a otros dos exmiembros, incluido el líder del grupo especial Chad Scott.

Scott, quien será llevado a juicio este año, se ha declarado inocente de perjurio y de robar miles de dólares. Domingue será sentenciado el 21 de junio.