Ex vicepresidente argentino detenido acusado enriquecimiento

El ex vicepresidente de Argentina Amado Boudou fue detenido el viernes acusado de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por orden de un juez federal y se sumó así a otros miembros del gobierno de Cristina Fernández que se encuentran bajo arresto.

Boudou, quien también se desempeñó como ministro de Economía durante parte del mandato de Fernández (2007-2015), fue detenido en su departamento de Buenos Aires por la Prefectura Naval -la policía guardacostas- y será llevado ante el juez federal Ariel Lijo para ser indagado, dijo a The Associated Press una persona que trabaja en el juzgado que no se identificó porque no está habilitada para hacerlo.

Los canales de televisión mostraron imágenes de Boudou mientras era detenido en su casa por los guardacostas.

El exfuncionario afronta en la actualidad un juicio por la supuesta adquisición irregular de la única imprenta de billetes de curso legal del país, uno de los casos de supuesta corrupción más sonados durante el mandato de Fernández.