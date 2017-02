"Exceso punitivo" contra Odebrecht en Perú es "irracional", dice Gorriti

Las medidas del Gobierno peruano contra la brasileña Odebrecht, que impiden que vuelva a trabajar en el país y limitan su movimiento de capitales constituyen "un exceso punitivo" de orden "irracional" y que no ayuda a conocer la verdad sobre este escándalo, afirmó hoy el periodista Gustavo Gorriti.

Gorriti, director de IDL-Reporteros y responsable de destapar el escándalo Odebrecht en Perú, expresó en declaraciones a Efe su rechazo a la reacción del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que la semana pasada anunció severas medidas contra la compañía al calor del escándalo suscitado por las coimas que pagó a altas figuras del estado y que pusieron al expresidente Alejandro Toledo en busca y captura.

"No hay que poner trabajas a la delación. El objetivo no es la destrucción de la empresa, sino poder identificar y hacer confesar a los criminales involucrados en un sistema organizado y muy fuerte de coimas en toda Latinoamérica. Toda vez castigados los culpables y recuperado todo lo robado no veo razón alguna por lo que la empresa no pueda seguir trabajando una vez extirpada la parte infecciosa", afirmó.

Gorriti ratificó así las palabras que dio ante la comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato en Perú, en las que insistió además que la aproximación a este tema debe ser "internacional" y coordinada entre los países afectados.

En ese sentido, celebró el acuerdo anunciado este jueves por las fiscalías de once países en los que se investiga la trama sobornos de Odebrecht según el cual incrementarán su cooperación en este asunto, en el entendido de que se convierta en una "práctica eficiente" y no en "una de las vacuas declaraciones de la política regional".

Gorriti insistió en que es una decisión "no solo estúpida, sino irracional" aplicar "un castigo colectivo" que "quite trabajo y evita que las empresas puedan seguir produciendo", ya que así se impide que puedan pagar sus deudas con el Estado.

A su juicio, la decisión del gobierno se debe a que "no tienen la tranquilidad interna necesaria para reflexionar" y actúan para que la opinión pública no piense que están "permitiendo la impunidad", pese a las consecuencias negativas que eso acarreará.

En un decreto que se publicó el pasado lunes, Perú estableció una norma para impedir que se vuelva a contratar a Odebrecht para obras en el Estado, al tiempo que obligará a cumplir con sus deudas en el país antes de transferir sus recursos al exterior.

Además, Odebrecht y cualquier otra empresa culpable de actos de corrupción deberá pedir permiso al Gobierno para vender sus activos, y ese dinero irá a un fondo que garantice el pago de las multas que imponga la Justicia.

"Hay que actuar de manera inmediata para frenar a todos los niveles la podredumbre de la corrupción, que ha llevado a muchos a creer que, para hacer obras, hay que robar, y para salir adelante, hay que hacer trampa", dijo Kuczynski al presentar la norma.