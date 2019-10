Excongresista peruana niega pertenecer a una organización criminal

La excongresista peruana Luciana León, miembro del Partido Aprista Peruano (PAP), del fallecido expresidente Alan García, negó pertenecer a una organización criminal dedicada al cobro de cupos y la extorsión en Lima.

"Rechazo tajantemente, niego fácticamente el hecho de que sea parte de una red o conocer el teje y maneje de esta red (criminal", señaló León antes de indicar que se enteró de la investigación en su contra este martes, cuando la Policía y la Fiscalía allanaron su domicilio y oficinas.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) allanaron este martes, por orden judicial y fiscal, la vivienda y oficinas de León, quien aún cuenta con inmunidad parlamentaria por integrar la Comisión Permanente del Congreso que fue disuelto el pasado 30 de septiembre por el presidente Martín Vizcarra.

La exlegisladora es investigada de manera preliminar por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio.

Se le vincula con "Los intocables ediles", una banda que, según las pericias fiscales, controló la municipalidad del distrito limeño de La Victoria en coordinación con autoridades locales, para realizar millonarios cobros por cupos, sobornos y obras públicas.

Según el testimonio de un "colaborador eficaz" (delator premiado) de la Fiscalía, la exlegisladora integraba el "brazo legal y político" de la banda y recibía entre 15.000 y 20.000 soles mensuales (entre 4.500 y 6.000 dólares) por encargarse de que diversos ministerios, entre ellos el de Economía, autorizarán la financiación de obras en La Victoria.

En sus declaraciones publicadas este miércoles por medios locales, León reconoció haber conocido "en alguna oportunidad" a Alexander Peña Quispe, considerado el líder de la organización criminal, pero reiteró que no fue parte "de una red ni nada por el estilo".

"Sí es cierto que lo he conocido, pero más nada. Entonces todos esos detalles yo los voy a dar a conocer y lo que me ha recomendado en estos momentos el abogado es no dar más información, porque la verdad es que no conocemos", comentó.

La exlegisladora también aseguró que "no es la primera vez" que la investigan y aseguró que siempre ha "salido con la verdad a decir las cosas como son" y ahora lo hará "de la misma manera".

La Policía también ingresó este martes en la vivienda de un hermano de León, Rómulo, a quien supuestamente esta consiguió trabajo con el financista de "Los intocables ediles", y de la asesora de la exlegisladora Betsy Matos, considerada "pieza clave" en esta investigación y quien fue arrestada en las cercanías del aeropuerto internacional de Lima.

La investigación fiscal, que fue difundida en parte por medios locales, incluyó el contenido de conversaciones telefónicas interceptadas por orden judicial que indican que Matos presuntamente hacía las coordinaciones entre la exlegisladora y los cabecillas de la organización criminal.