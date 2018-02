Exconsejero de Nixon cree que testimonio de Gates puede ser "el fin" de Trump

John Dean, quien fuera consejero del expresidente de EE.UU. Richard Nixon (1969-1974) advirtió hoy que el testimonio de Richard Gates, exasesor de campaña del actual mandatario, Donald Trump, podría ser "el fin" de la presidencia del magnate.

"Mueller está lanzando todo lo que puede contra (el exjefe de campaña Paul) Manafort, incluyendo a Gates, que puede cazarlo. Cada vez más, parece que Manafort es el vínculo con la coordinación rusa", escribió Dean en su cuenta de Twitter, con la experiencia de haber trabajado para Nixon, quien renunció al cargo debido al escándalo del Watergate.

"Si Gates puede testificar que Manafort estaba actuando con las bendiciones de Trump, es el final de su presidencia. Eso es sustancial", agregó.

Gates, quien fuera número dos de la campaña de Trump, accedió la semana pasada a declararse culpable de dos de los cargos que el fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, ha presentado en su contra.

Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, Gates acordó cooperar "de manera plena, veraz, completa y directa" con la oficina del fiscal especial y con otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, según documentos judiciales.

Según los expertos, Gates podría proporcionar información sustancial sobre el papel que tuvo su jefe en la campaña, Paul Manafort, y la posible conexión entre la campaña de Trump y el Gobierno ruso para interferir en las elecciones presidenciales de 2016 en detrimento de la exaspirante demócrata Hillary Clinton.

Tras su declaración de culpabilidad, Manafort reiteró su postura en defender su inocencia.

En otro tuit, Dean también advirtió sobre la preocupación que se ha elevado en las últimas semanas por la posibilidad de que Trump utilice su poder presidencial para perdonar a Manafort.

Sin embargo, el exasesor de Nixon explicó que "muchos de los cargos" tiene implicación de ley estatal en Virginia y el Distrito de Columbia, por lo que Trump no podría utilizar su potestad de indulto.

"Jaque mate por Paul Manafort", agregó.

Dean ha manifestado en varias ocasiones que cree que Trump es "más peligroso" de lo que fue Nixon para la estabilidad del país.

Mueller is throwing everything he can against Manafort, including Gates who can nail him. Increasingly it appears Manafort is the link to Russian collusion. If Gates can testify that Manafort was acting with Trump’s blessings, it’s the end of his presidency. That’s substantial. https://t.co/t6pHNno1xL