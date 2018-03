Exembajador de EEUU en Panamá confirma que renunció por desacuerdos con Trump

El exembajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, confirmó hoy que dimitió por desacuerdos con las políticas del presidente Donald Trump, a las que se refirió como "antiestadounidenses" y denunció que fue el propio Gobierno el que filtró su carta de renuncia.

La declaración de Feeley, que hoy concedió una entrevista a la cadena CNN, se produce después de que el pasado mes de enero el diplomático anunciara su intención de jubilarse.

Si bien en un principio se especuló con que abandonaba el cargo por motivos personales, en su carta de renuncia, que fue divulgada por la CNN un día después de que estallara la noticia, Feeley expresaba que su marcha se debía a que no podía ejercer su cargo de manera "apolítica".

"Fue el Gobierno el que filtró mi carta de renuncia. Yo nunca quise que fuera un asunto público", protestó hoy Feeley.

El exembajador, que dijo amar su carrera, confesó que las políticas de la actual Administración, en especial en materia migratoria, le resultan "antiestadounidenses" puesto que, según dijo, "Estados Unidos es un país de inmigrantes".

"Yo quería continuar", aseguró Feeley, quien afirmó que se sintió "obligado" a renunciar al ver cómo la Casa Blanca "criminalizaba" a los inmigrantes que entran irregularmente en el país y que, en su mayoría, proceden de Latinoamérica.

Por este motivo, tras "asegurar una transición suave", el pasado viernes Feeley cedió su puesto a Roxanne Cabral, quien asumió el liderazgo de la diplomacia estadounidense en Panamá como encargada de negocios interina de la misión diplomática norteamericana.

The former US ambassador to Panama says he "felt honor-bound to resign" after President Trump failed to strongly condemn white supremacists who committed deadly acts of violence in Charlottesville, Virginia, last summer https://t.co/Kjwin7h5Ok pic.twitter.com/ZIjZkyeVSV