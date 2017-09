Exjefe de policía de Guatemala, en libertad provisional en Suiza, clama inocencia

El exjefe de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, Erwin Sperisen, clamó su inocencia este lunes al recuperar su libertad provisional tras cinco años de detención preventiva en la cárcel de Champ-Dollon, en las afueras de Ginebra.

Sperisen enfrentará un nuevo juicio en apelación, el 28 de noviembre, por su supuesta participación en diez asesinatos de reos presos en cárceles o en fuga en su país entre 2005 y 2006.

"¡No tienen pruebas, no hay nada", dijo Sperisen tras declarar a la AFP a su salida: "he continuado diciendo que soy inocente. Después de 5 años de investigaciones, ahora ya no es que maté a alguien, como así lo dijeron inicialmente, ya no es que yo ordené la muerte de alguien, ya no es que yo planifiqué la muerte de alguien, ahora es otra cosa, donde supuestamente yo de todas maneras participé de alguna forma, pero no saben decir exactamente cómo ni cuándo".

El Tribunal Federal suizo, la máxima instancia judicial de este país, anuló la sentencia de cadena perpetua en apelación de la Corte de Ginebra, y ordenó el nuevo juicio porque no se escucharon a ciertos testigos reclamados por la defensa.

Según el tribunal, los presos "no fueron muertos en enfrentamientos con la policía u otras fuerzas armadas, su eliminación fue planificada", y hay "indicios" de la participación de Sperisen.

Tres otros reclusos, que habían huido de la penitenciaría de "El Infiernito", fueron recapturados y asesinados en 2005. Dos intervenciones telefónicas realizadas a Sperisen, actualmente de 47 años, "constituyen un indicio de (su) implicación en la ejecución de (esos) evadidos", consolidando las "sospechas", de su participación en "diez ejecuciones extrajudiciales de detenidos", afirmó el Tribunal Federal.

Para la nueva vista, en noviembre, la fiscalía solicitó la comparecencia de cuatro testigos, entre ellos Fernando Toledo y Luis Modrego, expertos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), constituida por la ONU y el Estado guatemalteco. Los otros dos son exreclusos cuyas identidades no fueron brindadas.

A la salida de la prisión de Champ-Dollon, a media mañana, lo esperaban, su esposa, sus tres hijos y sus padres, junto a sus dos abogados y otros familiares, algunos enarbolando pancartas con inscripciones como "Papá, bienvenido a casa" o "Erwin Sperisen Libertad".

Uno de sus abogados, Giorgio Campa, fue muy concreto. "Vamos a pedir su absolución", aseveró ante los periodistas presentes.

Vistiendo traje oscuro, zapatos negros, camisa blanca, con la barba rojiza y el cabello muy corto, Sperisen, que tiene la doble nacionalidad suiza-guatemalteca, subió a un auto para dirigirse adonde le colocarían el brazalete electrónico de control.

Después se instalaría a la espera del nuevo juicio en el domicilio que ocupa su familia, frente al Palacio de Justicia, en el casco antiguo de Ginebra. Mientras tanto, deberá presentarse tres veces por semana en la comisaría más próxima.

