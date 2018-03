Exjefe de Odebrecth implica a Kuczynski, Keiko y tres expresidentes

El exjefe de la empresa brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró ante fiscales peruanos que entregó dinero para las campañas del presidente Pedro Pablo Kuczynski, de Keiko Fujimori y de tres exmandatarios, según reveló este jueves el portal de investigaciones IDL-Reporteros.

Al declarar martes y miércoles en Sao Paulo ante los fiscales peruanos Germán Juárez y Domingo Pérez, Barata señaló que Odebrecht también aportó dinero en 2011 a las campañas de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011 )y Ollanta Humala (2011-2016), dijo el portal, que periódicamente divulga información sobre el escándalo de Odebrecht.

Los cinco involucrados han negado haber recibido dinero de Odebrecht, empresa que en 2016 reveló que había pagado 29 millones de dólares en sobornos en Perú a lo largo de diversos gobiernos.

"En las elecciones de 2011, Odebrecht contribuyó o canalizó contribuciones a cuatro candidatos: 3 millones de dólares a Ollanta Humala; 1,2 millones a Keiko Fujimori, 700.000 dólares a Toledo y 300.000 dólares a PPK" (Kuczynski), declaró Barata a los fiscales, según el portal, que dirige el prestigioso periodista peruano Gustavo Gorriti.

"El ex jefe de Odebrecht en Perú informó que el aporte entregado (a Kuczynski) fue de 300.000 dólares y que quien recibió el dinero fue Susana de la Puente, la actual embajadora del gobierno de Kuczynski en el Reino Unido", indicó IDL-Reporteros.

En las elecciones anteriores, en 2006, Odebrecht sólo aportó dinero a García, según Barata.

"En las elecciones generales anteriores, las de 2006, Odebrecht aportó, de acuerdo con Barata, solo a una campaña, la de Alan García, que fue la que ganó. La persona que coordinó la donación y recibió el dinero (200.000 dólares) fue, según Barata, Luis Alva Castro, el veterano líder aprista", dijo el portal textualmente.

Kucyznski, García, Humala, Toledo y Keiko Fujimori han negado haber recibido dinero de Odebrecht antes o después de que Barata entregara su testimonio a los fiscales.

"(Barata) No ha ofrecido ninguna prueba. No he recibido nada de Barata y se investigará todo para demostrar que no hay aporte", dijo Kuczynski este jueves al Canal 7.

"Quiero ratificarles lo que he dicho muchas veces: no he recibido dinero de Marcelo Odebrecht, ni de su empresa y que quede bien claro tampoco del señor Jorge Barata", aseguró Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), el miércoles en una rueda de prensa.

"Ni mi campaña ni el Partido Aprista recibieron en el 2006 donación alguna de Odebrecht", dijo García el miércoles.