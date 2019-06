Exjuez del supremo peruano niega haber usado pasaporte diplomático en su fuga

El exjuez de la Corte Suprema del Perú César Hinostroza, a la espera de su extradición desde España, negó este miércoles haber utilizado un pasaporte diplomático en su fuga del país suramericano en octubre del año pasado y haber pagado a la funcionaria que le permitió salir por la frontera con Ecuador.

Entrevistado por RPP Noticias en Madrid, Hinostroza dijo que es "totalmente falso" que el pasaporte que tramitó en la cancillería, con la asistencia del embajador César Bustamante, hubiera servido para salir del país por la ciudad de Tumbes.

"Yo he salido con el pasaporte ordinario que utiliza cualquier ciudadano", afirmó el exmagistrado, que tiene orden de 12 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible.

Hinostroza es procesado en Perú por pertenecer presuntamente a la mafia corrupta "Los cuellos blancos del puerto", descubierta en la judicatura y que tenía el fin de negociar fallos judiciales y nombramientos.

Tras su fuga hacia Ecuador, Hinostroza abordó un vuelo comercial que lo llevó a España, donde intentó solicitar asilo, al declararse un perseguido político, pero que derivó posteriormente en su detención y la aprobación del pedido de extradición hecho por Perú.

El exmagistrado espera ahora, en libertad, que la extradición a Perú se ejecute y reiteró, en la entrevista con RPP Noticias, que "cuando salí del país lo hice por temor a sufrir un atentado contra mi vida e integridad física".

Además, agregó que se fugó "por el temor de ser enviado a prisión abusivamente por el aparato estatal y vine a España a pedir asilo".

Consultado sobre el pago que supuestamente hizo a una funcionaria de Migraciones para que permita su salida del país, Hinostroza dijo que "nadie ha dicho que yo he entregado dinero".

"La funcionaria de Migraciones no ha dicho quién le entregó el dinero, entonces se tiene que investigar. Como es un asunto que está en investigación, cuando logren extraditarme daré declaraciones", añadió.

Asimismo, Hinostroza afirmó que "en su momento" hará mención a la identidad de la "Señora K", tal como se refirió en una conversación grabada y que presuntamente aludía a Keiko Fujimori, la lideresa opositora del partido Fuerza Popular, a quien supuestamente pretendía ayudar en un proceso en su contra.

"Yo no cuido a nadie, yo me cuido a mí mismo. No he hecho ningún tipo de favor a nadie, menos a Fuerza Popular, ni he merecido ningún favor de ellos", aseveró Hinostroza.

El pasado 13 de mayo, la Audiencia Nacional española accedió a extraditar a Perú al exjuez Hinostroza por los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal pero no por el de organización criminal, que solicitaba la justicia peruana.

Al exjuez se le reclama por haber hecho gestiones entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 para favorecer el nombramiento de jueces y de trabajadores de la justicia peruana, algo de lo que el tribunal español ve indicios de constituir delitos de tráfico de influencias.

También es reclamado en Perú por liderar una "organización criminal dedicada a realizar nombramientos de personal y ratificaciones ilegales de los mismos dentro del poder judicial, utilizando para ello su cargo", lo que la Audiencia Nacional rechazó.

El caso en el que está involucrado causó una fuerte polémica en Perú y provocó la destitución por completo del Consejo Nacional de la Magistratura y de gran parte de los jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao, lo cual fue seguido por una propuesta de reforma judicial y política impulsada por el presidente peruano, Martín Vizcarra.