Exlíder magisterial mexicana fue absuelta de acusación de crimen organizado

La exlíder magisterial mexicana, Elba Esther Gordillo, detenida desde 2013 acusada de defraudación, lavado de dinero y crimen organizado y quien estaba en prisión domiciliaria desde diciembre de 2017, fue absuelta de parte de esos cargos la noche del martes, dijo a la prensa su defensa.

El abogado Marco Antonio del Toro informó que un tribunal de la Ciudad de México absolvió a Gordillo, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el mayor de América Latina con 1,4 millones de afiliados, de las acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada, y afirmó que la mujer ofrecerá una conferencia de prensa el 20 de agosto.

"Debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal", señaló Gordillo en una carta leída por su abogado.

Gordillo, que fue líder del sindicato durante 23 años, fue detenida en febrero de 2013 acusada de defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos relacionados con millonarios recursos del magisterio.

La prisión domiciliaria se produjo luego de que el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) formó una coalición para la presidencial del pasado 1 de julio 2018 con Nueva Alianza, partido fundado por Gordillo y cuyo voto siempre se ha considerado decisivo por su capacidad de movilizar políticamente al gremio del magisterio.

Los contrincantes del ganador de esos comicios, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, aseguraron que fue a él a quien Nueva Alianza le dio su apoyo político.

Gordillo, una exmilitante del PRI que ostentaba a diario ropa y accesorios de diseñador y gustaba de someterse a cirugías plásticas en Estados Unidos, fue uno de los personajes más poderosos de la política mexicana.