Experto holandés dice que hay que "unir fuerzas" frente al calentamiento

El cambio climático "no espera a que nos organicemos para actuar" en su contra, por lo que "debemos unir fuerzas ahora sin buscar responsables" del calentamiento global, señaló hoy a Efe el representante internacional de Holanda para Asuntos Climáticos, Marcel Beukeboom.

"La única manera (de alcanzar los objetivos del Acuerdo de Paris de 2015) es trabajar juntos y en especial con los grandes emisores de CO2 a nivel global. Desgraciadamente, esos son los menos ambiciosos a la hora de implementar las políticas necesarias. Esta no es una tarea fácil", subraya, preguntado por las reticencias del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre la lucha contra el cambio climático.

Beukeboom, la cara en el exterior de las políticas climáticas de Holanda, considera que los actuales desacuerdos para reducir el calentamiento global a 2 grados centígrados ofrecen "una imagen muy complicada, pero hay que lidiar con ello, porque no podemos considerar que tener claros los objetivos es suficiente, hay que trabajar juntos".

Este experto holandés viaja por todo el mundo reuniéndose con gobiernos interesados en formar parte de esta lucha, aconsejando en base a la experiencia holandesa pero también escuchando las políticas de otros para ponerlas en común y aportarlas a los planes nacionales de adaptación al cambio climático.

Dentro de la UE, uno de sus objetivos es "convencer a otros países para que adopten un mayor objetivo de reducción de las emisiones de CO2 y todo lo que derive de ello" porque, añade, "se trata de que, ambos a nivel nacional e internacional, todos tengamos mayor ambición porque lo que hacemos a día de hoy no es suficiente".

Asia, donde Beukeboom tiene varios homólogos, es la región que más frecuenta este holandés por los efectos visibles en los últimos años del cambio climático y subraya que una de las caras más importantes de esta lucha es China, país que -advierte- hay que contar con el si se quiere lograr la reducción del calentamiento global.

El otro país es la India, que "no parecía muy fuerte" en el Acuerdo de París, pero que se está convirtiendo en un actor que "lidera el camino, especialmente en energía solar y lo que supone para otros asuntos como la pobreza, la seguridad y la agricultura inteligente".

Marcel Beukeboom reconoce que "lo que muchas veces obstruye el progreso" es la posición de los países africanos, que son las principales víctimas de los efectos del cambio climático, con sus largas sequías, pero que al mismo tiempo son "los que menos han hecho para provocarlo".

"Intento no utilizar la palabra culpabilidad, sino responsabilidad y ayuda. Hay que buscar cómo podemos resolver la situación todos juntos. No ayuda mucho estar en esa situación de busca de culpabilidades y hacer acusaciones, hay que seguir adelante, sin olvidarse, claro, de ese punto en particular", afirma.

Todas las políticas climáticas empiezan con el tratado firmado en la Conferencia de París, vinculante para los 195 países firmantes, que busca evitar un cambio climático destructivo y establece un plan de acción mundial, con planes y objetivos nacionales actualizables cada cinco años, por parte de cada uno de los Estados.

Las tareas de este experto durante este año son precisamente negociar y estudiar los planes que presentarán sus socios en todo el mundo en 2020.

"En el momento en el que los planes se hacen más concretos, son más tangibles para la gente de a pie, y estas son regulaciones sobre el uso de energía, el transporte, el cambio en nuestra dieta o consumo de menos carne, etc., medidas concretas que pueden ser propuestas por los gobierno y que buscan cambios en el comportamiento de los ciudadanos", detalla.

Por otra parte, este experto aplaude los movimientos estudiantiles que se han estado registrando en los últimos meses en diferentes países, desde Australia hasta Bélgica, que "exigen medidas para acelerar la adaptación" al cambio climático y pide "escuchar a las nuevas generaciones" porque tienen mucho que enseñarnos en el respeto al planeta.