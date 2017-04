Explosión cerca del autobús del Borussia Dortmund: un herido

El autobús del equipo de fútbol alemán Borussia Dortmund fue dañado y un pasajero herido, este martes tras "la explosión" de "tres cargas explosivas", poco antes del partido de Liga de Campeones contra el Mónaco, señaló a la AFP la policía local.

El autobús "comenzó la ruta" desde el hotel del equipo para llegar al estadio cuando "tres cargas explosivas fueron detonadas", señaló el portavoz policial Gunnar Wortmann.

Precisó que parte de los cristales laterales se hicieron añicos y que una persona que estaba en el interior del vehículo fue herida, sin ofrecer más detalles.

Según el diario alemán Bild el herido es el internacional español del Dortmund Marc Bartra, de 26 años, que según los medios fue trasladado al hospital con una herida en el brazo.

El Partido Dortmund-Mónaco por Champions es pospuesto hasta miércoles.

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm