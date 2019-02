Explota tubería de gas en San Francisco

La explosión de una tubería de suministro de gas en San Francisco provocó que al menos un edificio se incendiara y arrojó enormes llamas y columnas de humo, además de forzar el desalojo de edificios cercanos.

En imágenes televisadas se ven llamas que alcanzan tres pisos de altura. El vocero de la policía, Robert Rueca, dijo que se reportó el incendio alrededor de la 1:10 de la tarde.

La televisora KPIX-TV reportó que el fuego comenzó en un sitio de construcción.

La policía de San Francisco pidió a las personas en edificios cercanos desalojar y han cerrado las calles circundantes en el distrito Richmond.

Augustine Ruiz, vocero del Servicio Postal de Estados Unidos, dijo que una oficina postal cercana fue desalojada. Agregó que el incendio no se originó en ese lugar.

#020629WF2 UPDATE 3ed Alarm Gas explosion (construction crew) 4 buildings involved 5 workers in accounted for evacuations 1 Block circumference (police and fire will knock at your door) media update by chief of Department at 1410 hrs at cook and Geary (media staging) pic.twitter.com/OZ3PyepFSN