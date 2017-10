Expresidente de EEUU Carter dispuesto a viajar a Corea del Norte

El expresidente estadounidense Jimmy Carter dijo que ofreció ir a Corea del Norte en nombre de la Casa Blanca para tratar de disipar las tensiones con Pyongyang, pero que no se lo han pedido, reportó el domingo The New York Times.

"Yo iría, sí", dijo Carter durante una entrevista con el diario en su casa, al ser preguntado sobre si realizaría esa misión para el gobierno de Donald Trump.

El demócrata de 93 años, que fue presidente de Estados Unidos de 1977 a 1981, añadió que dijo al consejero de Seguridad Nacional presidencial, HR McMaster, que "estaba disponible si algún día me necesitan".

En 1994 Carter viajó a Pyongyang para negociar con Kim Il-sung, abuelo del actual líder de Corea del Norte, sobre el programa nuclear de ese país, dijo el New York Times.

Los últimos meses, el presidente Trump se ha envuelto en una escalada retórica con el líder norcoreano, Kim Jong-Un, que incluye un intercambio de advertencias personales y amenazas de "destruir totalmente" Corea del Norte si éste sigue amenazando a Estados Unidos.

Consultado sobre los ataques verbales, Carter dijo que él está "preocupado por la situación".

"No sé que van a hacer", dijo sobre los norcoreanos. "Pero ellos quieren salvar su régimen".

Refiriéndose a Kim Jong-Un como "imprevisible", dijo estar preocupado de que el joven líder pueda tomar una acción preventiva.

"Creo que él ya consiguió tener armamento nuclear avanzado que pude destruir la Península de Corea y Japón, y alguno de nuestros territorios en el Pacífico, tal vez incluso nuestro continente", indicó Carter.

En los últimos meses, Corea del Norte ha realizado una serie de lanzamientos de misiles y seis pruebas nucleares, desafiando múltiples sanciones de la ONU.