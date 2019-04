Expresidente de Ecuador Correa acusa a su sucesor de cometer un "crimen" por entregar a Assange

El expresidente del Ecuador, Rafael Correa, acusó este jueves a su sucesor Lenín Moreno de ser el "traidor más grande de la historia" latinoamericana y de cometer un "crimen" por entregar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

"Moreno es un corrupto, pero lo que ha hecho es un crimen que la humanidad jamás olvidará", tuiteó Correa, residente en Bélgica, después que la policía británica detuviese a Assange al retirarle Quito el asilo diplomático.

Assange se había refugiado en la embajada ecuatoriana de Londres el 19 de junio de 2012, donde pidió protección, para escapar a una orden de detención europea emitida por Suecia debido a acusaciones por presuntos delitos sexuales.

El experto informático afirmaba que todo se trataba de un plan de Estados Unidos para extraditarlo y juzgarlo por la publicación en 2010 de cientos de miles de documentos secretos, que pusieron a Washington en un fuerte compromiso.

Los defensores de Assange temen que si es juzgado por traición o divulgación de secretos pueda ser condenado en Estados Unidos a la pena capital, un argumento que Correa aceptó al otorgarle el asilo diplomático en la embajada de Londres en 2012.

"El traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana, Lenín Moreno, permitió que la policía británica entre a nuestra embajada en Londres para arrestar a Assange", lamentó Correa.

Moreno "ha demostrado su miseria humana al mundo, entregando a Julián Assange -no solo asilado, sino también ciudadano ecuatoriano- a la policía británica", algo que pone su vida "en riesgo" y "humilla al Ecuador", agregó el ex mandatario.

El actual jefe de Estado ecuatoriano aseguró este jueves que su país decidió "soberanamente" retirar el asilo diplomático a Assange "por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia".

Para Correa, una "decisión soberana" es una "bonita etiqueta para la traición, la entrada de policía extranjera" en la embajada ecuatoriana de Londres y "la entrega de un ciudadano ecuatoriano".

Tras la posesión de Moreno como presidente, a quien promovió como su sucesor, Correa le acusa de orquestar un complot político en su contra y abandonó las filas del oficialismo por una pugna de poder entre ambos.

Julian Assange was expelled from the Ecuadorian Embassy for exposing Pres. Lenin Moreno’s corruption in the #INAPapers

Moreno’s secret account (money laundering):

100-4-1071378

Balboa Bank Panamá. pic.twitter.com/ntDNUh5vcv