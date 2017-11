Expresidentes piden a chavistas críticos sumarse a "concertación amplia"

Varios exjefes de Estado y de Gobierno de América Latina y España instaron hoy a las fuerzas democráticas venezolanas y también a los chavistas críticos con el Gobierno de Nicolás Maduro a forjar "un esfuerzo de concertación amplia y sincera en la lucha contra la dictadura".

En una declaración de seis puntos los exmandatarios que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresaron su "firme condena al avance y consolidación de la dictadura" en Venezuela y contra sus actos de violencia contra la democracia y la constitucionalidad.

El último de esos actos, señalan, ha sido "ordenar la persecución criminal del presidente y del vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputados Julio Borges y Freddy Guevara, encontrándose el último bajo protección de la embajada de Chile en Caracas".

También expresan un "decidido respaldo" a las iniciativas internacionales "conducentes al restablecimiento de la democracia y las libertades en Venezuela", incluyendo al Grupo de Lima, el Parlamento Europeo y los Gobiernos de EE.UU. y Canadá.

En el tercer punto manifiestan una "adhesión plena" a la línea de actuación del secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en lo que se refiere a Venezuela.

"En lo particular compartimos su firme desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por la dictadura y su clara conclusión en cuanto a que 'no se pueden reconocer los resultados de una elección en un país en el que no existen garantías para el ejercicio efectivo de la democracia'".

Los expresidentes elogian a "los actores políticos de oposición que no se someten a los dictados" de Maduro y reclaman "autoridades electorales imparciales" y "procesos electorales libres y justos, bajo observación internacional calificada".

Al invitar a las fuerzas democráticas venezolanas a hacer un esfuerzo de concertación contra la dictadura "guiadas por los principios irrenunciables de la democracia", incluyen "un igual llamado a quienes, como amantes de la libertad y habiendo adherido a la causa del régimen, condenan no obstante sus crímenes y violaciones sistemáticas de derechos humanos".

También expresan solidaridad para con el pueblo de Venezuela, "en lo particular con quienes son víctimas de la represión oficial y de la crisis humanitaria".

Por último, reconocen el "coraje democrático de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designado y juramentado por la Asamblea Nacional, y de los alcaldes municipales de la oposición quienes hoy se encuentran en el exilio".

Suscriben la declaración Oscar Arias, Miguel Ángel Calderón, Rafael Ángel Calderón y Laura Chinchilla (Costa Rica), José María Aznar (España) y Belisario Betancur, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y César Gaviria (Colombia).

También son firmantes Mireya Moscoso (Panamá), Alfredo Cristiani (El Salvador), Fernando de la Rúa (Argentina), Vicente Fox (México), Lucio Gutiérrez, Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Jorge Quiroga (Bolivia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).