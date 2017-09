Facebook es "anti-Trump", dice Trump

El presidente Donald Trump escribió el miércoles en Twitter que Facebook es "anti-Trump", días después de que la red social aceptó proveer material a los encargados de investigar si Rusia interfirió en las elecciones de 2016.

“Facebook siempre fue anti-Trump. Las Televisoras siempre fueron anti-Trump, por lo tanto, Noticias Falsas @nytimes (se disculpó) y @wapo eran anti-Trump. ¿Colusión?”, escribió en la red social.

Las declaraciones del presidente llegan días después de que Facebook dijo que entregará a los investigadores del Congreso el contenido de 3.000 anuncios comprados por una agencia rusa. También anunció que hará más transparente la publicidad política en sus plataformas.

Varios comités están investigando la interferencia rusa en las elecciones donde ganó Trump.

El mandatario también dijo en Twitter que “¡la gente era pro-Trump!”. Agregó que “virtualmente, ningún presidente ha logrado lo que hemos logrado en los primeros nueve meses, y la economía rugiendo”.

Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence,Fake News, @nytimes(apologized) & @WaPo were anti-Trump. Collusion?