Fachada de Mansión Playboy se quedará en su estado original

El nuevo dueño de la Mansión Playboy ha aceptado mantener la fachada de la vivienda en su estado original, según un acuerdo con el municipio de Los Ángeles.

Daren Metropoulos firmó un acuerdo de protección permanente para la propiedad de dos hectáreas (cinco acres) que compró por 100 millones de dólares. Aceptó que no demolerá la residencia principal de 1.858 metros cuadrados (20.000 pies cuadrados) como parte de sus planes para conectar la mansión con una propiedad adyacente que también le pertenece, de casi una hectárea (dos acres).

El acuerdo, anunciado el martes por el concejal Paul Koretz, quedará vigente si es que la propiedad se vende. City News Service dijo que la designación no le concede estatus de propiedad histórica a la mansión.

Hugh Hefner, quien murió el año pasado, compró la propiedad en 1971 y la convirtió en el centro de su marca Playboy y una de las residencias más famosas del mundo.

@JDMetro Daren Metropoulos & I signed permanent protections for Holmby Hills #Playboy Mansion. Built in 1927, designed by Arthur R. Kelly, designer of Wilshire Country Club, for Arthur Letts Jr., whose father founded the Broadway department store. Holmby Hills history preserved. pic.twitter.com/W90KT7Szzh