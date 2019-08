Falsa alarma en Nueva York por ollas abandonadas en el metro

Manhattan estuvo en estado de alerta durante más de dos horas durante la mañana del viernes, luego que se encontraran tres elementos sospechosos en el metro que resultaron ser ollas de arroz vacías e inofensivas.

La alerta se dio alrededor de las 07:00 horas locales (11h00 GMT), cuando un pasajero detectó una olla abandonada en la estación de metro de Fulton Street, cerca del World Trade Center, un barrio que fue reconstruido luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, explicó la Policía de Nueva York en una rueda de prensa.

Luego se encontró una segunda olla en otro lugar de la misma estación.

Rápidamente la estación fue evacuada y dos de las líneas principales de metro fueron detenidas.

Las dos ollas de la estación de Fulton Sreet habían sido dejadas por el mismo hombre, quien las sacó de un carrito.

Mientras la policía anunciaba que habían comprobado que los objetos eran inofensivos, un tercer objeto sospechoso fue encontrado un poco más al norte, en el área de Chelsea.

Según la policía, el objeto era también una olla de arroz, vacía e inofensiva.

También en Chelsea, una olla de presión con una bomba casera estalló en septiembre de 2016, provocando el pánico e hiriendo a 31 personas en una ciudad que no había registrado un ataque desde 2001.

Un simpatizante yihadista de origen afgano, Ahmad Rahimi, fue declarado culpable de colocar tres bombas en total, una en Nueva Jersey y dos en Chelsea, aunque solo una de ellos ejerció daños. Fue condenado a cadena perpetua en febrero de 2018.

The NYPD is seeking to locate the individual below for questioning in regard to the suspicious items inside the Fulton Street subway station this morning.



Anyone with information, please call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/hWnr7PfpBZ