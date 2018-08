635x357 Fiscales en caso Manafort no puede usar palabra “oligarca”. CHAD DAY y ERIC TUCKER (Associated Press)

El juez en la causa contra Paul Manafort les dijo a los fiscales el miércoles que no pueden usar la palabra “oligarca” para referirse a los ucranianos acaudalados que le pagaron millones de dólares al ex jefe de la campaña de Donald Trump.

Manafort está acusado de orquestar una conspiración multimillonaria para evadir las leyes fiscales y bancarias de Estados Unidos. Sus abogados dicen que no es responsable porque les dejó los detalles de sus finanzas a otros.

El juez federal T.S. Ellis III les dijo a los abogados del fiscal especial Robert Mueller que el término “oligarca” tiene un significado peyorativo y usarlo no es relevante para los cargos de fraude y evasión de impuestos contra Manafort.

Advirtió que el término pudiera insinuar que Manafort se estaba asociando con “personas despreciables y por lo tanto él es despreciable”. Añadió que así no se hacen las cosas.

El juicio, que pudiera durar meses, mantuvo la atención de Trump, que defendió su contratación de Manafort en el 2016.

"¿Por qué la fiscalía no me dijo que él era investigado?”, dijo Trump en Twitter el miércoles. “Esos cargos viejos no tienen nada que ver con Colusión - ¡una Farsa!”.

El fiscal Uzo Asonye le dijo al jurado en sus alegatos iniciales el martes que Manafort se sentía por encima de la ley, cuando movió decenas de millones de dólares a través de cuentas en el extranjero. Esos “ingresos secretos” fueron usados para pagar por gastos personales, como un reloj de 21.000 dólares, una chaqueta de 15.000 dólares hecha con piel de avestruz y más de 6 millones de dólares en bienes raíces adquiridos en efectivo, dijo Asonye.

El juicio contra Manafort se deriva de la investigación de Mueller sobre posibles lazos de la campaña presidencial de Trump con Rusia. Comenzó con extraordinaria expectación en medio de interrogantes no resueltas sobre si asociados de Trump coordinaron con el Kremlin para decidir las elecciones en favor del republicano.

Pero estuvo claro desde el inicio que el caso no iba a resolver ese asunto.

El miércoles en Twitter, Trump dijo que su secretario de Justicia debería poner fin a la investigación de la injerencia.

Dijo que el procurador Jeff Sessions “debe detener esta Cacería de Brujas Amañada ahora mismo, antes de que siga manchando a nuestro país”.

Pero Sessions se apartó el año pasado de la supervisión de Mueller, y esa tarea ha recaído en su segundo, Rod Rosenstein.

Trump trata de distanciarse de Manafort, quien encabezó su campaña para obtener la candidatura presidencial republicana en 2016. Según su tuit, Manafort “trabajó para mí por muy poco tiempo”.

Manafort fue jefe de campaña durante cinco meses en 2016.