Fiscalía de EE.UU. acusa al magnate Epstein de crear red para abusar de niñas

La Fiscalía federal del distrito Sur de Nueva York (EE.UU.) ha acusado al millonario empresario Jeffrey Epstein de crear una red para abusar de niñas en sus mansiones de Nueva York y Florida entre 2002 y 2005, según un documento judicial hecho público este lunes.

Epstein, detenido el sábado por la noche en el cercano aeropuerto de Teterboro (Nueva Jersey), ha sido imputado con los cargos de tráfico sexual y de conspirar para cometer ese delito, de acuerdo al texto de acusación de la Fiscalía, que ofrecerá más detalles esta mañana en una rueda de prensa.

En el documento, un gran jurado argumenta que Epstein "explotó sexualmente y abusó de docenas de niñas menores en sus casas de Manhattan, en Nueva York, y Palm Beach, en Florida, entre otros lugares, durante muchos años", y alega que tras cometer los actos pagaba a las víctimas "cientos de dólares".

Asimismo, se acusa a Epstein de "crear una amplia red de víctimas menores de edad para explotarlas sexualmente", ya que pagaba a algunas de ellas para reclutar a otras niñas que serían víctimas de abusos similares, llegando a tener tan cortas edades como 14 años.

El empresario de 66 años fue acusado de abusar de decenas de niñas hace más de una década, pero evitó ser imputado con cargos federales mediante un polémico acuerdo extrajudicial en el que admitió haber solicitado servicios de prostitución, y que ha sido objeto de escrutinio recientemente.

En 2008, Epstein llegó a un acuerdo con la Fiscalía del Sur de Florida para poner fin a una investigación que podría haber supuesto su condena a cadena perpetua, en virtud del cual se declaró culpable de cargos estatales menores, fue condenado a 13 meses de cárcel y llegó a un acuerdo económico con las víctimas.

El acuerdo fue supervisado por el entonces fiscal de Miami, Alexander Acosta, que ahora es el secretario de Trabajo del Gobierno de Donald Trump y que ha defendido ese trato como "apropiado" en vista de las circunstancias, especialmente con "muchas de las víctimas reacias a testificar".

Su caso dio un giro después de que el pasado febrero un juez de Florida fallara que la Fiscalía violó la ley al ocultar el acuerdo, que afectaba a más de 30 mujeres que lo denunciaron por haber sufrido abusos sexuales cuando eran menores.

Según el canal local NBC, desde el arresto de Epstein, que ha estado en custodia policial en el Centro Correccional de Manhattan -con célebres reclusos como el narcotraficante mexicano el Chapo-, los investigadores han estado entrando y saliendo de su mansión neoyorquina situada en el acaudalado barrio del Upper East Side.

If you believe you are a victim of Jeffrey Epstein, or have information about the conduct alleged in the Indictment unsealed today, please call 1-800-CALL FBI pic.twitter.com/f3ZMThOxJX