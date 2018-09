Fiscalía ratifica acusación en polémico caso de violación de bebé en Bolivia

La Fiscalía boliviana ha ratificado sus acusaciones sobre la supuesta violación de un bebé de ocho meses hace cuatro años y sobre el que cree que es el principal responsable, sentenciado a 20 años de prisión, pese a la reciente filtración de un audio que ha puesto en duda ambos aspectos.

Una comisión integrada por el director de supervisión fiscal, José Ponce Rivas, y el director de asuntos jurídicos, Víctor Hugo Cuéllar, ambos de la Fiscalía General del Estado, junto al médico forense Édgar Gisbert, del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), revisaron el caso y comparecieron hoy ante los medios.

Ponce señaló que los elementos que apuntan al médico Jhiery Fernández, supuesto responsable de la violación del bebé Alexander, son que era la única persona "que tenía pleno dominio" para el acceso a "todos los ambientes" del hogar que acogía al menor y que, según señaló, "tenía contacto con la víctima".

Agregó que cuando sucedió el hecho "era el único" que se encontraba en el lugar, que tras lo sucedido con el bebé se trató de llamarlo por teléfono y "no se logra contactarlo" y que el acusado se rehusó a someterse al menos a dos pericias.

A esto se suma el resultado forense sobre el hallazgo de antígeno prostático (PSA en inglés) en el menor, aunque no se determinó que esa sustancia pertenezca realmente a Fernández y señale su culpabilidad.

Ponce explicó que "no se ha encontrado" otra sustancia que al ser analizada apunte a la culpabilidad de Fernández, pero que ese elemento no es limitativo ni que por ello no se puede afirmar "que no ha pasado nada".

A su turno, Gisbert manifestó que la prueba científica del caso es "limitante" y que "no podemos decir categóricamente quién ha sido".

El lunes pasado, medios locales difundieron una grabación atribuida a la juez Patricia Pacajes, en la que ella afirma que el médico Fernández, el principal acusado y sentenciado a 20 años de prisión, en realidad era inocente.

Pacajes asegura en el audio que todo partió de una "equivocación" en los reportes médicos y un examen forense, que "no había violador" y que en ese momento la presión política "fue grave" para hallar a un culpable.

Ante la puesta en duda de la violación, Cuéllar señaló que las valoraciones médicas legales han corroborado "la misma conclusión", es decir que hubo abuso sexual.

La Fiscalía General mediante sus representantes ha expuesto que especialistas en pediatría, el reporte forense, la autopsia y la posterior necropsia han identificado signos físicos que dan cuenta de aquello.

Alexander, nombre del menor que identifica el caso judicial, fue llevado el 13 de noviembre de 2014 al Hospital del Niño de La Paz, donde fue reanimado tras entrar en parada cardiorrespiratoria y posteriormente derivado a otro hospital debido a que la unidad de cuidados intensivos estaba saturada.

La muerte del bebé tuvo lugar en ese segundo hospital y la autopsia posterior determinó que el fallecimiento se debió a una hemorragia interna, provocada por un supuesto abuso sexual.

El niño vivía en un hogar estatal de acogida en La Paz en el que trabajaba el médico sentenciado.

Hace poco se conoció la identidad de la persona que grabó a la jueza y esta ha respondido con una demanda en su contra por haberla supuestamente drogado en el momento en que habló sobre el caso.

Una testigo sostuvo hoy que existía una relación sentimental entre la jueza y quien difundió el audio.

A raíz de estos hechos, la opinión pública boliviana ha puesto en cuestión la administración de justicia en Bolivia.

Para hoy está fijada la audiencia de cesación a la detención preventiva de Fernández.