Fisher-Price retira moisés tras muerte de 30 infantes

Fisher-Price retirará del mercado casi 5 millones de sillas infantiles después de que más de 30 bebés se dieran vuelta estando acostados sobre ellas y murieran desde que el producto salió a la venta en 2009.

La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de Estados Unidos​ (CPSC) dijo que cualquiera que haya comprado los modelos del moisés Fisher Price Rock’n Play deberá dejar de usarlo de inmediato y ponerse en contacto con Fisher-Price para recibir un reembolso.

El retiro incluye aproximadamente 4,7 millones de sillas con un precio de entre 40 y 149 dólares.

El anuncio llega una semana después de que la CPSC advirtiera que no se pusiera en el moisés a infantes mayores de tres meses, ya que es más probable que rueden sobre sí mismos.

Putting safety first, in partnership with the CPSC, Fisher-Price issued a voluntary recall of our Rock ‘n Play Sleepers. All product use should be discontinued. Learn more at https://t.co/7D8jTEmLxs pic.twitter.com/EqkWW4QXjl