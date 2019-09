Florida: Condenan a mujer por estafa sobre maldición falsa

Una mujer del sur de Florida que decía ser pitonisa fue condenada a tres años y cuatro meses de prisión por cobrar 1,6 millones de dólares a una mujer de Texas para retirar una maldición a su familia.

Sherry Tina Uwanawich, de 28 años fue condenada la semana pasada en Miami, según registros judiciales. Ya se había declarado culpable de fraude. También debe pagar una compensación.

Uwanawich conoció a la víctima en Houston, Texas, en 2007. Uwanawich se ganó la confianza de la mujer y la convenció de que había una maldición sobre ella y su familia. La estafadora afirmó que necesitaba grandes cantidades dinero para cristales y velas necesarios en meditaciones que levantarían la maldición.

La estafa terminó en 2014, cuando Uwanawich admitió ante la víctima que no había ninguna maldición.

