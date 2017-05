Flynn acepta entregar documentos a comisión

El exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn proporcionará documentos a la Comisión de Inteligencia del Senado como parte de la pesquisa de ésta sobre la intromisión de Rusia en los comicios de 2016, se enteró The Associated Press.

Flynn entregará documentos relacionados a dos de sus negocios, así como algunos textos personales que la comisión solicitó a principios de mayo, señaló una persona cercana a Flynn, quien agregó que éste planea hacerlo la próxima semana. La persona solicitó no ser identificada.

La decisión es la primera señal de que Flynn y el panel del Senado han encontrado terreno común. Los investigadores del Congreso continúan presionando para obtener documentos cruciales en la investigación en curso, y el teniente general retirado está tratando de limitar las revelaciones dañinas que los legisladores demócratas hostiles pudieran utilizar en su contra.

Flynn había invocado la protección que le otorga la Quinta Enmienda constitucional contra la autoincriminación cuando rechazó una solicitud previa de la comisión. Sus abogados habían argumentado que la petición inicial era demasiado amplia y que hubiera requerido que él entregara información que podría haber sido usada en su contra.

La cooperación de Flynn llegó en momentos en que el abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, rechazó una solicitud de documentos como parte de una indagatoria distinta que realiza una comisión de la Cámara de Representantes sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y acerca de contactos con el equipo de campaña de Trump.

Cohen, abogado desde hace mucho tiempo en la Organización Trump, sigue siendo un abogado personal del presidente.

La Comisión de Inteligencia de la cámara baja le solicitó información a Cohen mientras los investigadores continuaban escudriñando a miembros del círculo cercano a Trump, incluido Flynn. El legislador demócrata Adam Schiff dijo la semana pasada que es probable que el panel de la Cámara de Representantes cite oficialmente a Flynn.

"Rechacé la invitación a participar, ya que la solicitud fue redactada deficientemente, era demasiado amplia y no apta para ser respondida", dijo Cohen a The Associated Press. "Encuentro irresponsable e inadecuado que la solicitud que se me envió fuera filtrada por quienes trabajan en la comisión".

Cohen dijo al noticiero de la cadena ABC el martes que las comisiones de inteligencia de ambas cámaras le pidieron información y declaraciones sobre sus contactos con funcionarios rusos.

En una entrevista con el periódico francés Le Figaro, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que las acusaciones de que Moscú tuvo injerencia en la elección presidencial estadounidense son una "ficción" inventada por los demócratas para explicar su derrota.