Francia dice que las declaraciones de Asad sobre ataque químico son "100% mentiras"

El presidente sirio Bashar al Asad, al sostener que el presunto ataque químico del que se le acusa era una "historia inventada al 100%", mostraba "100% mentiras y propaganda, crueldad y cinismo", declaró el viernes el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Marc Ayrault.

"Me he enterado de esta entrevista con una profunda tristeza y una gran consternación (...) Lo que he oído son 100% mentiras y propaganda. Es un 100% de crueldad y de cinismo", indicó el ministro francés de Relaciones Exteriores, en visita oficial en Pekín.

"La realidad es más de 300.000 muertos, es 11 millones de personas desplazadas o refugiadas (...) es un país destruido. Esa es la realidad. No es una fantasía", recalcó.

En una entrevista el miércoles con la AFP, el presidente sirio, Bashar al Asad, acusó a los occidentales de haber "montado toda la historia" del presunto ataque químico contra una ciudad rebelde siria para preparar, según él, el terreno para ataques estadounidenses contra su ejército.

Sobre este presunto ataque químico en la ciudad de Jan Sheijun, cuyas imágenes que muestran a personas con convulsiones conmocionaron al mundo, Asad desmintió cualquier implicación, asegurando "que no se dio ninguna orden" y que el régimen de Damasco "no poseía armas químicas".

Algo que contradicen tanto Europa como Washington, que calificó el ataque contra Jan Sheijun de "crimen de guerra".